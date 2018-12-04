موقع أمريكي: ثلاثة مواقع “للأفريكوم” في ليبيا

كشف موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي الثلاثاء، عن وجود ثلاثة مواقع عسكرية للقيادة العامة الأمريكية في أفريقيا “الأفريكوم” بليبيا من بين ثلات دول إفريقية.

وبيّن الموقع الأمريكي أنه تحصل على وثائق تفيد بامتلاك أمريكا شبكة كبيرة من القواعد العسكرية في دول النيجر والصومال وليبيا، موضحا أن هناك 34 موقعا عسكريا “للأفريكوم” في القارة السمراء، منها 14 قاعدة أمامية للعمليات، و20 موقعا احتياطيا، وموقع للأمن التعاوني.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا قد نفذت عدة غارات جوية في ليبيا استهدف تنظيم الدولة والقاعدة آخرها كان الأسبوع المنصرم بمنطقة العونيات جنوب ليبيا، أسفرت عن مقتل 11 شخصا.

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