ضبط أفارقة يقومون بتزوير المستندات في بنغازي

قامت فرقة المداهمة والتحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، بضبط مجموعة من الأفارقة يقومون بتزوير المستندات الرسمية ويمارسون أعمال السحر والشعوذة.

وأشارت وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي، إلى أنه بعد أن وردت معلومات إلى رئيس قسم التحري بوجود منزل في منطقة البركة يقطنه أشخاص من ذوي البشرة السمراء وترجع جنسيتهم إلى الغانية يتردد عليه أعداد كبيرة منهم، تم مداهمة المنزل في الفترة الليلية.

ولفتت الوحدة، إلى أنه على الفور صدرت التعليمات بفتح محضر تحري وعرضه على النيابة العامة من أجل الحصول على تأشيرة المداهمة، وعلى إثرها تم انطلاق فرقة المداهمة والتحريات العامة.

