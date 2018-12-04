السفيرة الفرنسية تؤكد إستعداد بلادها لدعم بلدية جنزور في تطوير القطاع الخدمي

ليبيا – استقبل عميد بلدية جنزور المهندس فرج اعبان وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدراء الإدارات بالديوان خلال اليومين الماضيين السفيرة الفرنسية بيانريس لوافرايير وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في زيارة رسمية للبلدية.

الزيارة تأتي بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية في ظل التعاون المستمر ودعم البلديات وتبادل الخبرات وتجربة هذه البلديات في العمل المحلي.

وتطرق الاجتماع للتعريف بدور بلدية جنزور في دعم مشروع المصالحة وتجربتها الناجحة في لم الشمل والمساهمة في الاستقرار الأمني في البلدية، كما بحث المجتمعون تبادل الخبرات الفنية والبنية التحتية ودعم مشروع انشاء مركز التدريب التقني والفني بالبلدية لفتح فرص عمل للشباب.

وأشارت السفيرة الفرنسية إلى إستعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم لكافة البلديات في ليبيا والاستفادة من الدعم الذي تقوم به الحكومة الفرنسية لدعم وتقديم الخبرات وتطوير القطاع الخدمي.

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