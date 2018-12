المتوسط:

وصلت سفينة نقل الحاويات «تاليا أف» إلى ميناء بنغازي البحري، على متنها 123 حاوية بضائع مختلفة.

وأفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، بـ دخول سفينة نقل الحبوب «أتوس» وعلى متنها26000 طن من حبوب الشعير، كما ستصل سفينة نقل الحبوب (بريڤ كوماندر)، التابعة لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 23000 طن من حبوب القمح.

