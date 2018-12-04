موغريني لـ السراج: ندعم خطة غسان سلامة بشأن عقد الملتقى الجامع مطلع العام الجديد

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بمقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ، إضافةً إلى قضية الهجرة غير الشرعية.

وجددت موغريني دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمجلس الرئاسي وما يقوم به السراج من جهود داخل ليبيا وفي المحافل الدولية وآخرها مؤتمر باليرمو لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، مؤكدةً على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

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من جانبه السراج عن شكره لموغريني التي تولي الازمة الليبية أهمية خاصة، وعلى دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.

وجدد رئيس الرئاسي دعوته بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

واكد على ضرورة الالتزام بالآليات القانونية السليمة، واشار السراج إلى أهمية تفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، حتى تتوحد من خلالها مواقف الدول تجاه الازمة الليبية.

وفي سياق منفصل تم التطرق إلى الاتفاق الرباعي بين كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر للتعاون في تأمين الحدود وتسيير دوريات مشتركة، مؤكداً على اهمية دعم الاتحاد الأوروبي لخطط تأمين تلك الحدود.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن الخطوات التي بدأ تنفيذها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، والترتيبات الأمنية بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، كما تطرق إلى فريق العمل الذي شكل خصيصاً لمعالجة مشاكل الجنوب وتنفيذ مشاريع حيوية للتخفيف من معاناة المواطنيين مطالباً الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تنفيذها وتفعيل برامجه لدعم الاقتصاد الليبي.

واكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج الاصلاح التي ذكرها السراج، وتأييدها لكل جهد يساهم في استقرار وامن ليبيا ، مضيفةً بأن ملف الهجرة غير الشرعية جانب ضمن جوانب عديدة من التعاون المشترك وأنها ستولي الاهتمام اللازم بكل ما طرح خلال هذه المحادثات.

يشار إلى أن السراج والوفد المرافق له قد وصل إلى بروكسل مساء امس قادماً من العاصمة الاردنية عمّان حيث اختتم زيارة رسمية إلى الاردن استمرت يومين التقى خلالها العاهل الاردني الملك عبد الله ابن الحسين واجرى محادثات شاملة مع رئيس الوزراء الرزاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية