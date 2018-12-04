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وكيل «اقتصاد» الوفاق يجتمع بمدير المالية لديوان الوزارة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع اليوم الثلاثاء، فتحي أونيس وكيل وزارة الاقتصاد و الصناعة بحكومة الوفاق، مع مدير الشؤون المالية و الإدارية بديوان وزارة الاقتصاد و الصناعة من أجل الاطلاع على الحساب الختامي لميزانية الوزارة 2018.

وناقش الاجتماع  ميزانية ديوان الوزارة و الجهات التابعة لسنة 2019، بما يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي يتم متابعة تنفيذها عن طريق الوزارة وفق تفويض رئيس المجلس الرئاسي للوزارة الاقتصاد و الصناعة ، كما تم مناقشة الإجراءات الإدارية و المالية الجديدة وفقا لإعادة ترتيب البيت الداخلي لديوان الوزارة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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