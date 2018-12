وكيل «اقتصاد» الوفاق يجتمع بمدير المالية لديوان الوزارة

المتوسط:

اجتمع اليوم الثلاثاء، فتحي أونيس وكيل وزارة الاقتصاد و الصناعة بحكومة الوفاق، مع مدير الشؤون المالية و الإدارية بديوان وزارة الاقتصاد و الصناعة من أجل الاطلاع على الحساب الختامي لميزانية الوزارة 2018.

وناقش الاجتماع ميزانية ديوان الوزارة و الجهات التابعة لسنة 2019، بما يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي يتم متابعة تنفيذها عن طريق الوزارة وفق تفويض رئيس المجلس الرئاسي للوزارة الاقتصاد و الصناعة ، كما تم مناقشة الإجراءات الإدارية و المالية الجديدة وفقا لإعادة ترتيب البيت الداخلي لديوان الوزارة .

