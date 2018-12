المتوسط:

التقى اليوم الثلاثاء، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو بعميد بلدية الريانية، ومخاتير محلات بلدية الرياينة.

يأتي ذلك في إطار عناية واهتمام قنصو في الوقوف على مصالح البلديات والمحلات وبحث المختنقات التي تواجههم، وذلك بحضور الاجتماع كل من مستشار السيد الوزير للشؤون القانونية ومدير مكتبه .

The post وزير «محلي الوفاق» يلتقي عميد بلدية الرياينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية