السراج يجدد إلتزامه بالمسار الديمقراطي الذي يفضي إلى إجراء انتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يفضي إلى إجراء إنتخابات على قاعدة دستورية سليمة، داعياً إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، بمقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل ، بحضور عدد من الشخصيات ذات الصلة، حيث ناقش المجتمعون، الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى قضية الهجرة غير القانونية.

وجددت موغريني خلال اللقاء ، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمجلس الرئاسي ، كما أكدت على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

من جهته، دعا السراج، إلى أتفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، حتى تتوحد من خلالها مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية.

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