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نقص شديد بأدوية الكلى في “سبها الطبي”

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني قسم الكلى في مركز سبها الطبي من نقص شديد في الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، وفق ما نقلت إدارة الإعلام بالمركز عن مسؤولة قسم الكلى.

وقالت المسؤولة إن من أهم الأدوية المقطوعة في القسم “الهيبارين” الذي يعتبر أساسيا لمرضى الكلى، لأنه يمنع تجلط الدم أثناء إجراء غسيل الكلى للمريض، مضيفة أن هذا الدواء انقطع عن القسم في الفترة الماضية.

وتابعت بأن القسم يعاني أيضا من نقص أدوية الضغط الخاصة بمرضى الكلى، وحقن الانسولين، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية التي يحتاجها المريض يتم جلبها من الصيدليات.

ولفتت مسؤولة قسم، إلى أن معظم التحاليل في مختبر الكلى متوقفة منذ 4 شهور ويوجد حاليا تحليل الهيموجلبين والسكر، وعند أخذ عينات من القسم للمختبر الداخلي يسبب ضغطا عليه نظرا لوجود عينات من الأقسام الإيوائية بالمركز.

وذكرت أن الشيء الوحيد المتوفر حاليا في القسم هو مواد الجهاز ولكن بكميات تغطي احتياجات المرضى المسجلين في القسم فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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