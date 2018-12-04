نقص شديد بأدوية الكلى في “سبها الطبي”

يعاني قسم الكلى في مركز سبها الطبي من نقص شديد في الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، وفق ما نقلت إدارة الإعلام بالمركز عن مسؤولة قسم الكلى.

وقالت المسؤولة إن من أهم الأدوية المقطوعة في القسم “الهيبارين” الذي يعتبر أساسيا لمرضى الكلى، لأنه يمنع تجلط الدم أثناء إجراء غسيل الكلى للمريض، مضيفة أن هذا الدواء انقطع عن القسم في الفترة الماضية.

وتابعت بأن القسم يعاني أيضا من نقص أدوية الضغط الخاصة بمرضى الكلى، وحقن الانسولين، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية التي يحتاجها المريض يتم جلبها من الصيدليات.

ولفتت مسؤولة قسم، إلى أن معظم التحاليل في مختبر الكلى متوقفة منذ 4 شهور ويوجد حاليا تحليل الهيموجلبين والسكر، وعند أخذ عينات من القسم للمختبر الداخلي يسبب ضغطا عليه نظرا لوجود عينات من الأقسام الإيوائية بالمركز.

وذكرت أن الشيء الوحيد المتوفر حاليا في القسم هو مواد الجهاز ولكن بكميات تغطي احتياجات المرضى المسجلين في القسم فقط.

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