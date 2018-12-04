الأفريقية تستأنف رحلاتها من مطار إسطنبول

أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبيدي إن الشركة قامت بتسوية كافة الاختناقات التي واجهتها في مطار اسطنبول.

وأضاف الزبيدي لـ”أخبار ليبيا24″ أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية ستستأنف رحلاتها من مطار إسطنبول مجدداً بواقع ست رحلات أسبوعيا ابتداءً من التاسع من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية أن الرحلات ستكون على الشكل التالي الأحد والثلاثاء من معيتيقة طرابلس الاثنين والأربعاء من مصراتة الأحد والأربعاء من بنينا بنغازي.

يشار إلى أن رحلات شركة الخطوط الأفريقية إلى إسطنبول في تركيا توقفت في أواخر شهر سبتمبر الماضي بسبب الديون المتراكمة على الشركة لدى شركات الخدمات الأرضية والمناولة في تركيا.

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