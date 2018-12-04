“داخلية الوفاق”: حوادث المرور المروّعة تتزايد

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إن الحوادث المرورية المروّعة تزايدت في السنوات الأخيرة وباتت من أكبر الأخطار التي تُهدد حياة المواطن.

وأضافت الوزارة بحسابها في “فيسبوك”، إن البلاد تشهد تصاعداً مخيفاً في الحوادث المرورية وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، بلغت أرقاما عالية خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك لأسباب عديدة أهمها القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد المرور.

وأشارت الوزارة إلى إحصائيات إدارة شؤون المرور والتراخيص للربع السنوي الثالث، حيث تم تسجيل 439 قتيلا و491 إصابة بليغة، و406 إصابات طفيفة، فيما بلغت الأضرار المادية نحو 6.875.140 دينار ليبي.

ودعت “داخلية الوفاق” السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء الظروف الجوية السيئة، وأخذ قسط من الراحلة عند القيادة لمسافات طويلة، وعمل صيانة دورية للمركبة، والالتزام بقواعد المرور.

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