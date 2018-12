التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو الثلاثاء عميد بلدية الرياينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار عناية واهتمام الوزير بالوقوف على مصالح البلديات، بحسب المكتب.

كما تم خلال اللقاء الذي حضره أيضًا مختاري المحلات ببلدية الرياينة بحث المختنقات التي تواجه البلدية والمحلات.

