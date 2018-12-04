عدل الوفاق تناقش مع وفد هولندي تطوير التشريعات الليبية بما يتماشى مع المعايير الدولية

ليبيا – بحث مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة عدل الوفاق نوري البكاي أمس الإثنين مع وفد من السفارة الهولندية لدى ليبيا سبل التعاون المشترك بين البلدين.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لعدل الوفاق عدة بنود كان أهمها في مجال تطوير التشريعات الليبية بما يتماشى مع المعايير الدولية وسُبل الدعم في مجال تطوير برامج التدريب بالوزارة.

الوفد الهولندي ضم كل من نائبة السفير الهولندي مونيك كورزاليوس وباحث في الشأن الليبي لدى السفارةنيكوفان ديرلان بالإضافة إلى مسؤولة السياسات بالسفارة سارة فيري.

ومن الجانب الليبي حضر كل من مدير المعهد العالي للقضاء فرج المحمودي ومستشار الوزارة علي زبيدة ومستشار الوزير ناصر الغيطة إلى جانب منسق العلاقات الليبية الهولندية بالوزارة ومقرر الإجتماع صديق دريزة.

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