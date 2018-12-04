طلبة جامعة بنغازي فرع الواحات يطالبون بحل مشاكل الجامعة لانطلاق الدارسة

أخبار ليبيا24

قام طلبة جامعة بنغازي فرع الواحات جالو بوقفة احتجاجية أمام مقر كلية الآداب والعلوم و التي طالبوا فيها الإدارة العاملة ببنغازي بضرورة الإسراع لوضع حل لمشاكل الفرع و انطلاق الدراسة به.

وأكد الطلبة في بيان لهم على تحمل كافة الجهات مسؤوليتها تجاه الطلبة، معبرين عن رغبتهم في انطلاق الدارسة في فرع الواحات أسوة بباقي الفروع وكلية الهندسة والنفط جالو.

وناشد طلبة جامعة بنغازي فرع الواحات مجلس الأعيان و عمداء البلديات بالوقوف مع طلبة الجامعة لحل ما تعانيه الجامعة من المشاكل.

وأوضح مصدر داخل كلية الآداب والعلوم أن السبب الرئيسي في توقف الدارسة هو عدم وجود مكان لإقامة أساتذة جامعة بنغازي الذين يقومون بالتدريس في فرع الواحات بالإضافة إلى إشكالية دفع رسوم المواصلات التي تقوم بنقل هيئة التدريس من بنغازي إلى جالو.

يذكر أن جامعة بنغازي فرع الواحات جرى افتتاحها منذ سنة 2003 وهي تحتوى على أكثر من ثلاث آلاف طالب وطالبة من مناطق جالو أوجلة وأجخرة بالإضافة إلى تازربو والكفرة وإجدابيا.

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