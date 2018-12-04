السراج يطلب دعما أوروبيا لتنفيذ خططه

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاتحاد الأوروبي بمساعدة المجلس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية، ومساعي حل الأزمات في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السراج بالممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، في مقر المفوضية ببروكسل، بحث فيه الطرفان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مشكلة الهجرة غير القانونية.

وقال مكتب السراج الإعلامي في بيان، إن موغريني جدد التأكيد على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ولجهود لمجلس الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج الاصلاح في ليبيا ولكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

بدوره، دعا السراج إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا التزامه بالمسار الديمقراطي وصولا لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.

وتطرق السراج أيضا إلى أهمية توحيد المواقف الدولية تجاه ليبيا، عبر تفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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