وزارة الاقتصاد والصناعة تناقش ميزانية ديوانها والجهات التابعة لها لسنة 2019

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني فتحي أونيس الثلاثاء مع مدير الشؤون المالية و الإدارية بديوان وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع يأتي في إطار الاطلاع على الحساب الختامي لميزانية الوزارة 2018.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ميزانية ديوان الوزارة و الجهات التابعة لسنة 2019 بما يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي يتم متابعة تنفيذها عن طريق الوزارة وفق تفويض رئيس المجلس الرئاسي لوزارة الاقتصاد و الصناعة.

هذا وتمت مناقشة الإجراءات الإدارية و المالية الجديدة وفقًا لإعادة ترتيب البيت الداخلي لديوان الوزارة.