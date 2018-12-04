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وزارة الاقتصاد والصناعة تناقش ميزانية ديوانها والجهات التابعة لها لسنة 2019

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

 

تم خلال اللقاء مناقشة ميزانية ديوان الوزارة و الجهات التابعة لسنة 2019 بما يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني فتحي أونيس الثلاثاء مع مدير الشؤون المالية و الإدارية بديوان وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع يأتي في إطار الاطلاع على الحساب الختامي لميزانية الوزارة 2018.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ميزانية ديوان الوزارة و الجهات التابعة لسنة 2019 بما يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي يتم متابعة تنفيذها عن طريق الوزارة وفق تفويض رئيس المجلس الرئاسي لوزارة الاقتصاد و الصناعة.

هذا وتمت مناقشة الإجراءات الإدارية و المالية الجديدة وفقًا لإعادة ترتيب البيت الداخلي لديوان الوزارة.

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