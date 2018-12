المتوسط:

اجتمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،صباح اليوم الثلاثاء مع فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية بمقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

وأوضح رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج أنه ملتزم بالمسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، مجددا دعوته بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

وأضاف السراج على ضرورة الالتزام بالآليات القانونية السليمة، وأهمية تفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، حتى تتوحد من خلالها مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية، من ناحية ثانية تم التطرق إلى الاتفاق الرباعي بين كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر للتعاون في تأمين الحدود وتسيير دوريات مشتركة، مؤكدا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لخطط تأمين تلك الحدود.

وطالب السراج الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعمه في البرنامج الاقتصادي وتفعيل برامجه لدعم الاقتصاد الليبي.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي ،أن ملف الهجرة غير الشرعية جانب ضمن جوانب عديدة من التعاون المشترك وأنها ستولي الاهتمام اللازم بكل ما طرح خلال هذه المحادثات.

The post “السراج” لـ” موغريني” : ملتزمون بإجراء الانتخابات ونريد دعمكم في الاقتصاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية