بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.. مصلحة الجوازات تخصص يوم أمس لذوي الإعاقة لإستخراج جواز السفر

ليبيا – قامت مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب بقبول بتخصيص يوم أمس لقبول معاملات ذوي الإعاقة داخل كافة فروع المصلحة ، وإتمام إجراءاتهم وتمكينهم من الحصول على جوازات سفر .

المصلحة خصصت بحسب مكتبها الاعلامي هذا اليوم تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة الذي صادف أمس الثالث من ديسمبر ، والذي يحمل هذا العام شعار “ألا يُخلّف أحد عن الركب” في إشارة إلى إلزام دول العالم بالإيفاء بتعهداتهم نحو ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم وضمان الشمول والمساواة.

وأكدت المصلحة التابعة لداخلية الوفاق على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع داخل جميع المرافق الخدمية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية .

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