تنفيذ مشاريع مواصلات بداية 2019

خلص اجتماع تشاوري عقده النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع وزير المواصلات، ميلاد معتوق، إلى استئناف العمل على الإجراءات الإدارية المُتعلقة بمشاريع المواصلات المُتوقفة والبدء في تنفيذها بداية العام القادم.

وحضر الاجتماع كل من رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سامي العبش، ورئيس جهاز تنفيذ طريق امساعد راس اجدير، سامي الصادي، ورئيس لجنة إدارة مصلحة الطرق والجسور، الحسين سويدان.

وركز الحاضرون في نقاشاتهم خلال الاجتماع على مشاريع صيانة الطرق القديمة والطرق الرئيسية المُتهالكة وضرورة استئناف العمل عليها وإنهائها، ومصادر التمويل لهذه المشاريع.

من جانبه، شدد معيتيق على أهمية حصر مشاريع قطاع المواصلات الجاهزة للدخول حيز التنفيذ، ولا تواجهها أي عراقيل.

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