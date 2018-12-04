رئيس مصلحة الأحوال المدنية يقف على سير العمل بفروع المصلحة في مدينة بنغازي

ليبيا – زار رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر يوم أمس الاثنين فرع المصلحة بمدينة بنغازي وتفقد خلال الزيارة مراكز التسجيل بالمدينة وأجتمع مع عدد من ذوي الاختصاص ووقف على العراقيل والمشاكل التي تواجه الفرع والمراكز التابعة له في المدينة .

بالتمر ثمن في تسجيل مصور تابعته المرصد الجهود المبذولة من قبل مدير الفرع أسامة الدرسي ومدراء مكاتب الأحوال المدنية التي قام بزيارتها ومنها الصابري والبركة والسلاوي وسيدي حسين .

وأكد بالتمر على أنه سيعمل على حل الأشكاليات العالقة بفرع المصلحة والمكاتب بمدينة بنغازي، متعهداً بمتابعة القصور في عمل المنظومة ومعالجته مع مدير إدارة التوثيق.

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