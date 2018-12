“الخطوط الأفريقية” تعلن عودة رحلاتها من مطار إسطنبول

المتوسط:

أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبيدي ، استئناف رحلاتها من مطار إسطنبول مجدداً بواقع ست رحلات أسبوعيا ابتداءً من التاسع من شهر ديسمبر الجاري.

وأكمل الزبيدي،خلال تصريحات صحفية له، ” أن الرحلات ستكون على الشكل التالي الأحد والثلاثاء من معيتيقة طرابلس الاثنين والأربعاء من مصراتة الأحد والأربعاء من بنينا بنغازي”.

وكانت شركة الخطوط الأفريقية قد أوقفت رحلاتها إلى إسطنبول في تركيا بسبب الديون المتراكمة على الشركة لدى شركات الخدمات الأرضية والمناولة في تركيا.

