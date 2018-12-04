مدير الانتاج بشركة الكهرباء يتفقد مشروع محطة الخليج البخارية في مدينة سرت

ليبيا – أجرى مدير الإدارة العامة للإنتاج بشركة الكهرباء سليمان بوفلغة أمس الأول زيارة تفقدية لمشروع محطة الخليج البخارية بمدينة سرت.

الزيارة تأتي بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء للإطلاع على سير العمل بالمحطة والوقوف على الصعاب التي تواجه عمل الكوادر الفنية.

وأضاف المكتب الإعلامي للشركة بأنه تم عقد إجتماع موسع عقب الجولة الميدانية مع مدراء الإدارات بالإدارة العامة للإنتاج وإدارة المحطة ومدير المشروع ورئيس لجنة الازمة سرت والكوادر الفنية العاملة بالمحطة.

وناقش المجتمعون عدد من النقاط التي تخص العمل لتهيئة الظروف المناسبة التي من شأنها مضاعفة الجهد والعمل بالمحطة حيث إستمع مدير عام الإدارة العامة للإنتاج للملاحظات والمشاكل الفنية وذلك من أجل تذليلها ووضع الحلول السريعة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية