في محاولة لتهدئة الأهالي.. معيتيق يطلب مساعدة بريطانيا في ضبط الأمن

في محاولة لتهدئة الأهالي الذي يشكون من ضعف الأمن والفوضى في البلاد، ، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا السيد “فرانك بيكر”، للمطالبة بمساعدة بريطانيا لضبط الأمن في البلاد.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تقديم الدعم الفني من الجانب البريطاني في مختلف المجالات، وتحديد أوجه التعاون المحتملة ، وخاصة الأمنية والصحية في مختلف أنحاء ليبيا.

