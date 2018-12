وزارة الداخلية: ليبيا تشهد تصاعدًا مخيفًا في الحوادث المرورية وسقوط القتلى والمصابين

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن الحوادث المروريَّة باتت تشكّل واحداً من أكبر المخاوف اليومية التي تهدّد حياة المواطن، وذلك لكثرتها وازدياد ضحاياها سنوياً.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء أن ليبيا تشهد تصاعداً مخيفاً في الحوادث المرورية وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، التي بلغت أرقاماً عالية خلال السنوات الأخيرة، ولأسباب عديدة أبرزها التهوّر أثناء قيادة المركبات، وعدم الالتزام بالقواعد والنظم المرورية، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن من الأسباب الرئيسية التي أدَّت إلى تصاعد ظاهرة الحوادث المروريَّة، السرعة الفائقة لبعض السائقين، وعدم التزام بالقوانين المروريَّة، وفقدان التركيز أثناء القيادة.

وقال البيان إنه بالرغم حملات التوعية التي تقوم بها الجهات الأمنيَّة المختصَّة في مجالات التوعية للحدِّ من مخاطر الحوادث المرورية وتوخّي الحذر أثناء القيادة، فإنّنا لا نزال نشاهد يومياً عشرات الحوادث المرورية المروّعة التي تحصد أرواح المدنيين.

هذا وأظهرت إحصائية مسجلة بإدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية على مستوي ليبيا عن الربع السنوي الثالث شهر (7 / 8 / 9)، تسجيل 439 حالة وفاة، و491 إصابات بليغة، أما الإصابات البسيطة بلغت 406 إصابة، بينما سجلت قيمة الأضرار بحوالي 6875140 دينار ليبي.

وقالت وزارة الداخلية عبر البيان :

“نحذر مراراً وتكراراً الإخوة السائقين، بأخذ الحيطة والحذر أثناء الظروف الجوية السيئة، وتنبه بأن السفر لمسافات طويلة يحتاج إلى الراحة بين الحين والآخر، تفادياً للحوادث التي تحدث نتيجةً لذلك، وان يتم التركيز على صيانة المركبات الآلية بشكل دوري، خاصة الفرامل، وكل شروط الأمن والسلامة للمركبة”.

هذا ودعت الوزارة كافة المواطنين، باحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث المؤلمة، والتي تسبب فقدان الكثيرين حياتهم، وحياة من حولهم، وأضافت قائلة :



“إن وصولك متأخراً خيرٌ من عدم وصولك، أو من دفع حياة الآخرين ثمناً لذلك، لذا رجاءً حافظ على حياتك وصحتك، وحياة أبنائك وصحتهم، وحياة أحبائك، ولا تكن أول المخالفين للقواعد المرورية.

حفظ الله ليبيا وشعبها”.

