حسني بي يتهم عضو مجموعة مسلحة بالاعتداء وسرقة مخازن تابعة له جنوب طرابلس

اتهم رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتش بي غروب» رجل الأعمال حسني بي، «عضو مجموعة مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي» بالاعتداء وسرقة وفك وإزالة مخازن تابعة له بمنطقة مزرعة الكانوني في سوادي بن يادم (20 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، مقدرا الخسائر جراء الحادث بـ«5 مليون دينار بسعر 3.900 دل للدولار».

وقال بي لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، إن هذا الحادث «ليس أول اعتداء ولكنه آخر اعتداء» على مواقع ومخازن تابعة لإحدى شركات المجموعة، مشيرا إلى أن «عملية السرقة التي نفذها مجرمون من أجل المتاجرة في الأصول التي تتم سرقتها» معتبرا أيضا أنها «سرقة بأمر مجرم وبناء على الطلب».

وأوضح بي أن منفذ الجريمة «عضو بالقوة الرابعة التابعة للمجلس الرئاسي وتدفع له مرتبات من وزارة الدفاع واسمه معتز الثمن ويرافقه شريكه بالجريمة ولقبه الأسود وقاما رفقة عمال أفارقة بفك وسرقة محتويات مخزن حديث مجلفن ومغلف بألياف زجاجية مساحته 1200 مترمربع مجهز لتخزين ومناولة الملابس إلكترونيا».

وأضاف أن «التجهيزات تقدر قيمتها بنحو 350 ألف يورو والمخازن مع التركيب تتعدى قيمتها 450 ألف دولار» لافتا أن الجاني «هدد وبكل وقاحة وغطرسة وعدم مبالاة بالاستيلاء على المخزن الثاني بذات الحظيرة وفي ذات المنطقة».

وأشار رئيس مجلس إدارة «اتش بي غروب» أيضا إلى «سرقة 4 حاويات» من جاره بالمنطقة رجل الأعمال عبدالله جعودة، وكذلك محتويات منزل مالك الأرض المقام عليها المخازن الحاج محمد الكانوني.

وأكد بي أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن الحادث وأصدر أمرا بالقبض على الجاني، داعيا الليبيين إلى عدم الصمت عن الخروقات التي ينفذها خارجون عن القانون والتقدم ببلاغات للجهات الأمنية والقضائية لوضع حد لها، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في عودة مؤسسات الدولة العدلية والأمنية ورد الحقوق المنتهكة والمسلوبة لأصحابها.

وعبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» قال بي إن «مجرمين ينتمون لمدينة الزنتان أحدهم يسمي معتز الثمن، قاموا بفك وسرقة هنقر (مخزن) يخص شركة نملك حصة فيها لكي يبيعوه خردة»، مؤكدا أن «أسماءهم واتصالاتهم وكل الأدلة على ارتكابهم لهذه الجريمة موثقة ومعززة بشهادة الشهود».

وشدد رجل الأعمال على أنه لا يعمم اتهامه على أي مدينة أو قبيلة أو عرق بعينه، لافتا أنه أبلغ آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي وكافة المسؤولين الأمنيين في الزنتان والمنطقة الغربية بضرورة القبض على «هؤلاء المجرمين السراق» ورد الممتلكات المسروقة، مشيرا كذلك إلى أنه أبلغ ناشطين من الزنتان وأبدوا استعدادهم للتعاون من أجل إعادة المسروقات.

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