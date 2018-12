المتوسط:

اجتمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، اليوم الثلاثاء، بأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ينس ستلوتنبيرغ بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد أمين عام حلف “الناتو” خلال الاجتماع إن الحلف يدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الأمنية ومستعد للمساهمة فيها.

وأكمل ، أن حلف “الناتو” يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة وخطة عمل غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام.

وأكد السراج على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو والاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لإرساء الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

The post وسط ترحيب ” السراج “….أمين عام “الناتو”: مستعدون للمساهمة الأمنية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية