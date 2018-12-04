الطاهر عامر يلتقي رئيس «العامة للسياحة» ووكيل وزارة التخطيط

المتوسط:

التقى أمين عام مجلس الوزراء الدكتور ” الطاهر عامر”، ظهر اليوم الثلاثاء كل من رئيس الهيئة العامة للسياحة “خيضر عبالمالك”، ووكيل وزارة التخطيط ” علي سليمان”، وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة سير عمل الهيئة واستعراض نتائج المهرجانات السياحية التي أقيمت مؤخراً، واستعداد ات الهيئة لإقامة مهرجان غات السياحي.

وأكد الأمين العام على أهمية إقامة المهرجانات لما لها من دور ايجابي في دعم السياحة المحلية باعتبارها إحدى موارد الاقتصاد الوطني وتهدف لإرساء الأمن والسلام وخلق تواصل اجتماعي بين كل المكونات الاجتماعية في المنطقة.

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