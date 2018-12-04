11.4 مليون دينار لـ”نظافة بنغازي”

أحالت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة، 11.4 مليون دينار ليبي، لوزارة الحكم المحلي لاستكمال الإجراءات بخصوص أعمال النظافة في مدينة بنغازي.

ونشرت الحكومة المؤقتة إدراجا بصفحتها في “فيسبوك”، تضمن صورة عن الصك المحال إلى وزارة الحكم المحلي، وقالت إن المبلغ يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء (187، و338، و472).

يشار إلى مدينة بنغازي تعاني من أزمة تكدس النفايات منذ فترة، وتضاعفت مع قدوم فصل الشتاء خاصة مع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية.

وفي 18 يوليو الماضي، قررت الحكومة المؤقتة منح الإذن لوزارة المالية بتسييل 3.8 مليون دينار ليبي، لوزارة الحكم المحلي لتغطية قيمة أعمال النظافة المنفذة بمدينة بنغازي بموجب العقد رقم 3 لسنة 2018.

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