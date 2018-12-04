مديرية أمن بنغازي تضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير المستندات الرسمية وجوازات السفر

ليبيا – نجح قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أمس الإثنين بضبط مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية الإفريقية يمتهنون تزوير المستندات الرسمية وجوزات السفر والشهادات الصحية لجنسيات إفريقية عن طريق أحدث آنواع الآلات المستخدمة في التزوير والتزييف.

المكتب الإعلامي لقسم تحريات بنغازي أوضح بأن القسم تلقى معلومات تفيد بوجود منزل بمنطقة البركة يقطنه أشخاص من ذوي البشرة السمراء يحملون الجنسية الغانيه، منوّها بأن أعداد كبيرة من تلك الجنسيات الإفريقية تتردد على المنزل في الفترة الليلية.

وأضاف المكتب بأنه صدرت التعليمات بفتح محضر تحري وعرضه على النيابة العامة من أجل أخد تأشيرة المداهمة ، مبيناً أن فرقة المداهمة والعمليات بقسم التحريات العامة إنطلقت حيث العثور على معمل كامل لتزوير المستندات الرسمية والجوزات السفر والشهادات الصحية ويوجد به أحدث انواع الألات المستخدمة في التزوير والتزييف.

ولف قسم التحريات إلى أنه وبعد التفتيش تم رصد غرفة أخرى لأفارقه يمارسون السحر والشعوذة ، مؤكداً أن جميع المتهمين أعترفو بما نسب اليهم وتم عرض المحضر على النيابة العامة.

قسم التحريات العامة أهاب المواطنين وأصحاب المطاعم بأخذ الحيطة والحذر للتأكد من سلامة العمالة الوافده قبل تشغيلهم ، محملاً المؤجرين لمنازلهم المسؤولية القانونيه حيال ذلك.

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