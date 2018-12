أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء مع موغريني بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

هذا ووصل السراج والوفد المرافق له مساء الاثنين إلى العاصمة البلجيكية قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان حيث اختتم زيارة رسمية إلى الأردن استمرت يومين.

وتناول الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي والمستشار الإعلامي والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى بلجيكا، عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.

من جانبها جددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وما يقوم به السراج من جهود داخل ليبيا وفي المحافل الدولية وآخرها مؤتمر باليرمو لتحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. هذا وأعرب السراج عن شكره لموغريني التي تولي الازمة الليبية أهمية خاصة، وعلى دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، وجدد دعوته بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، وفق قوله. وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الالتزام بالآليات القانونية السليمة، وأشار إلى أهمية تفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، حتى تتوحد من خلالها مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية. وفي شأن آخر تم التطرق خلال اللقاء إلى الاتفاق الرباعي بين كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر للتعاون في تأمين الحدود وتسيير دوريات مشتركة، حيث أكد السراج على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لخطط تأمين تلك الحدود.

The post بعد زيارة الأردن.. السراج يجتمع مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ببروكسل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا