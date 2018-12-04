بالصور | مواصلة أعمال تصريف مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية في مدينة بنغازي

ليبيا – أكدت بلدية بنغازي على إستمرار العمل على مدار الساعة من أجل تسريح شبكات تصريف مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة.

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بلدية بنغازي أشارت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى حرصها على تسخير كل الإمكانيات المتاحة وبإشراف مباشر لرئيس المجلس التسييري للبلدية، مشيدةً بالجهود التى بذلت وتبذل من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة متمثلة فى كل من غرفة العمليات والطوارئ ومكتب المشروعات بالبلدية مديرية الأمن والإدارة العامة للبحث الجنائي وقسم المرور والتراخيص والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للكهرباء وقسم هيئة السلامة الوطنية غيرها.

وثمّنت البلدية العمل التطوعى الذي تقوم به مفوضية الكشافة وجمعية الهلال الأحمر والاهم أيضاً تعاون الموطنين مع الجهات المعنية.

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