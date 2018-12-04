داخلية الوفاق توجه تحذير لكل من يحمل السلاح ويتدخل في عمل الموظفين داخل جامعة طرابلس

ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أن الجامعة مكان للدراسة والتعليم وحرم علمي وصرح ثقافي وتربوي أيضاً وجد لزيادة الوعي ومحاولة لخلق جيل قادر على البناء والرقي بالمجتمعات.

داخلية الوفاق لفتت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن الرسالة التي يحملها هذا الصرح والقائمين عليه هي من أرقى الرسالات التي يجب أن تقف معها وبجانبها احتراماً وتقديراً لها ولعملها ولرسالتها العظيمة التي تؤديها بكل أمانة واقتدار لا جعلها مكان لحمل السلاح وموقفاً للسيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية.

وناشدت الجميع من طلبة وطلبات ومرتادين لهذا الصرح عدم القيام بهكذا أعمال من شأنها تشويه المنظر العام للجامعة والذي يسبب في خلق نوع من الاضطراب وبث روح الفوضى لدى الطلبة والعاملين بالجامعة.

وحذرت الوزارة جميع من يقوم بحمل السلاح ويعتم الزجاج أو التدخل في عمل الموظفين أو الأساتذة داخل الحرم الجامعي بكل جامعات ليبيا بأنها ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحقهم، مؤكدةً على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

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