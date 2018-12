أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق يبحث الاستعدادات لمهرجان غات السياحي

أكد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الطاهر عامر على أهمية إقامة المهرجانات لما لها من دور إيجابي في دعم السياحة المحلية باعتبارها إحدى موارد الاقتصاد الوطني وتهدف لإرساء الأمن والسلام وخلق تواصل اجتماعي بين كل المكونات الاجتماعية في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عامر الثلاثاء كلٌ من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر عبالمالك، ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان.

وتم خلال اللقاء مناقشة سير عمل الهيئة واستعراض نتائج المهرجانات السياحية التي أقيمت مؤخراً، واستعدادات الهيئة لإقامة مهرجان غات السياحي.

