ايطاليا تخصص 15 مليون يورو لتحسين الأوضاع الإنسانية في مراكز إيواء المهاجرين

ليبيا – كشفت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عن عقد إجتماع أمس الإثنين مع نائب وزير الداخلية بحكومة الوفاق واصفةً اللقاء بـ”المفيد”.

السفارة الإيطالية أوضحت بحسب تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن الإجتماع تطرق لتخصيص إيطاليا دعم بقيمة 15 مليون يورو لتحسين الأوضاع الإنسانية في مراكز غيواء المهاجرين التابعة لحكومة الوفاق ولصالح البلديات التي تستضيفها.

يشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية تنتقد اوضاع المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الايواء في ليبيا في ظل طلب حكومة الوفاق المتكرر تقديم الدعم الدولي لهذه المواقع لتتمكن من تقديم خدمات جيدة لكل المهاجرين كون مشكلة الهجرة ليست مشكلة ليبيا فقط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية