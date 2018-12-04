السراج يؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء بأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستلوتنبيرغ بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا.

من جانبه أكد أمين عام حلف الناتو خلال الاجتماع أن الحلف يدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية ومستعد للمساهمة فيها.

وأشار ستلوتنبيرغ إلى أن الحلف يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة وخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام، وفق قوله.

من جهته أكد السراج على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو والاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لإرساء الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، حسب قوله.