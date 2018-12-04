الشحومي: قرار مصلحة الجمارك بشأن منع الاستيراد بأموال السوق الموازي سيعيق عمل صغار التجار

ليبيا – قال المحلل الإقتصادي سليمان الشحومي أمس الإثنين إن قرار مصلحة الجمارك بخصوص التوريد بموجب اليات الدفع المعتمدة من البنك المركزي قد يدفع بمزيد من تخفيض سعر السوق الموازي للدولار بسبب تدني مستوي الطلب على النقد الأجنبي الحر.

الشحومي أوضح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن قرار مصلحة الجمارك يعيق عمل صغار التجار والذين لا يعتمدون على مصدر ثابت للتوريد وقد لا تطبقه بعض المنافذ الجمركية في بعض المدن بسبب الإنقسام المستمر.

وقال المحلل الإقتصادي :”كان من الأفصل أن يتم فرض رسوم جمركية على السلع الغير موردة بموجب اليات الدفع المحددة لتحويل العملة من البنك المركزي حتى يترك مساحة لصغار التجار ويحدد سقف لقيمة السلع الممكن توريدها بدون تحويل بنكي”.

الشحومي دعا إلى التنسيق مع البنك المركزي لإيجاد آلية محددة لصغار التجار عبر الحوالات المباشرة.

وأشار الشحومي إلى أن التخبط المستمر في أداء الحكومة ووزاراتها وخصوصا ماتشهده ليبيا من قيام كل جهة بالتدخل سواء من رئاسة الحكومة أو وزارة الإقتصاد او وزارة المالية والجهات التابعة لها والبنك المركزي يدعو للتفكير في ضرورة وجود فريق لإدارة الأزمة الاقتصادية بالبلاد والتنسيق في جميع الخطوات والقرارات والاجراءات التي تهم الإقتصاد الوطني.

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