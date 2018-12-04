صحة الوفاق تعلن حل أزمة نقص الإمداد الطبي وتغطية احتياجات الصحة بليبيا

أعلن رئيس اللجنة العليا للأشراف على العطاء العام التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم، عن حل أزمة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي العام.

وأوضح هيثم، أن حل مشكلة نقص الإمداد الطبي جاء عن طريق طرح العطاء العام رقم (1) لسنة 2018، بحسب ما نشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الإثنين.

وذكرت الوزارة، أن العطاء العام يغطي احتياجات ليبيا من الأدوية التخصصية والأدوية العامة والمستلزمات الطبية ومستلزمات ومشغلات المختبرات ومستلزمات الأشعة ومستلزمات الأسنان ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة في البلاد.

ودعت الوزارة، جميع الشركات المحلية والعالمية المصنعة والمسجلة ووكلائها المعتمدين محلياً، والذين لديهم المستندات القانونية سارية المفعول في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، إلى المشاركة في هذا العطاء.

يذكر أن آخر عطاء لتغطية احتياجات وزارة الصحة نفذته الدولة الليبية هو العطاء العام رقم (37) لسنة 2009، وقد طرح في سنة 2011 العطاء رقم (39) ولكنه لم ينفذ، وفق تصريح نائب رئيس اللجنة العليا للأشراف على العطاء مرعي الجازوي.

ويعاني قطاع الصحة في ليبيا كغيره من القطاعات الخدمية العامة، من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تدني تقديم الخدمات الصحية والطبية في المستشفيات والعيادات المركزية بسبب قلة الدعم.

ودفع تدني الخدمات الصحية في البلاد الليبيين إلى العلاج بالخارج رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

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