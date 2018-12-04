مدير جديد لإدارة التخطيط الصحي والاستراتيجي بوزارة الصحة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ، والمكلف بمهام تسيير عمل الوزارة الدكتور “سعد عقوب” ظهر اليوم القرار رقم (438) لسنة 2018 والذي يقضي بتكليف “إبراهيم فوزي عزوز” بمهام مدير إدارة التخطيط الصحي والاستراتيجي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، بالإضافة إلى عمله الأصلي .

وجاء في قرار الوكيل العام في المادة “الثانية، والثالثة ” على المعني ممارسة مهامه وفقاً للوائح والتشريعات النافذة ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24