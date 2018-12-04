سبعة قتلى و503 جريحا جرّاء المشاجرات المسلحة ببنغازي خلال نوفمبر الماضي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، سبعة قتلى و503 جريحا جرّاء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء التي وقعت بمناطق متفرقة من المدينة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتسلم مستشفى الجلاء جثامين “بوبكر ناصر الأثرم (27 عامًا)، جبريل عبدالرحمن (37 عامًا)، عمر علي عبدالله، فهمي عبدالعزيز عبدالرحمن، محمد علي سلطان (50 عامًا) باكستاني الجنسية، إبراهيم المجبري (37 عامًا)، عبدالرحمن رمضان مسعود”.

وتفاوتت إصابة 503 جريحًا الذين أصيبوا جراء المشاجرات المسلحة في بنغازي، بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، بحسب ما نقلت بوابة الوسط عن مصادر أمنية وطبية متطابقة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، أن غالبية مصابي المشاجرات من فئة الشباب وقد أصيبوا بالأعيرة النارية، وأن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح ما بين 20 إلى 30 عامًا، على حد قولها.

وكان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي قد استقبل 4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، مقابل 3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015.

وتعاني بنغازي منذ فترة من انفلات أمني رغم سيطرت قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر على كافة مفاصل المدينة، وسط فوضى انتشار السلاح وتدهور أمني حاد الذي عجز حفتر عن بسط الأمن في بنغازي التي أطلق فيها عملية عسكرية استمرت لسنوات دون جدوى.

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