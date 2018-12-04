نقابة النقل الجوي: سنبدأ إضراب كامل يوم 9 ديسمبر.. ونحمل مسؤولية أي كوارث جوية إلى وزير المواصلات

ليبيا – أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي في بيان لها علي استمرار اعتصام العاملين بمصلحة الطيران المدني لليوم السابع عشر علي التوالي مشيرة الي بدء إضراب شامل لكافة العاملين اعتباراً من الأحد القادم الموافق 9 ديسمبر.

المعتصمون طالبوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخو منه الجهات الرسمية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص واعتبار مصلحة الطيران المدني في إضراب عام من التاريخ المعلن حتى إشعار آخر ، مع إلتزام كافة المعتصمين بعدم التواجد في مقار العمل .

وطالب البيان كلاً من رئيس المجلس الرئاسي ووزير المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ورئيس اتحاد عمال ليبيا ورئيس النقابة للنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية باتخاذ اجراءاتهم في سبيل الحفاظ علي سلامة الحركة الجوية وتحمل مسؤولياتهم.

وأشار إلى أن المعتصمون سيعلمون كل من يهمه الأمر بالخصوص بما في ذلك المنظمة الدولية للطيران المدني والمكتب الاقليمي بالقاهرة وكافة الجهات الرسمية والوزارات ومصلحة المطارات والشركات الناقلة وتحميلهم مسؤولية ما ينتج عن ذلك من تعطل وكذلك اصدار اعلان للطيارين بالاضراب.

ولفت المعتصمين في بيانهم إلى ضرورة تكليف لجنة إدارية وفنية للأشراف علي تسيير الرحلات الإنسانية الطارئة والاسعاف الطائر وتكليف لجنة للتواصل مع كافة الجهات المختصة للتفاوض مع المعتصمين.

وأخلى المعتصمين في ختام بيانهم مسئوليتهم من حدوث أي كوارث جوية نتيجة تسيير الرحلات الجوية بالمخالفة للقواعد الجوية بالملحق رقم 2 الصادرة عن اتفاقية شيكاغو والموقع عليه من دولة ليبيا سنة 1953 والمستند رقم (4444) والخاص بإدارة الحركة الجوية ، محملين المسؤولية لرئيس مصلحة الطيران المدني ووزير المواصلات في حال التعنت والاستمرار في تسيير الرحلات حسب قولهم .

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