المتوسط:

نجحت السلطات المصرية ، في إحباط تسلل 20 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وأكدت السلطات المصرية، أنه تم التحفظ على 20 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

The post مصر تحبط محاولة تسلل لـ 20 من مواطنيها إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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