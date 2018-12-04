منطقة الكفرة العسكرية تصادر 3 آليات صحراوية تقوم بتهريب المهاجرين

ليبيا – صادرت دوريات تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية اليوم الثلاثاء ثلاث آليات صحراوية تقوم بتهريب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عن طريق المثلث السوداني.

المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية أوضح أن آمر المنطقة العميد بالقاسم الأبعج أصدر تعليماته بطلاء الآليات المصادرة بلون عسكري لتنظم لباقي قوة الآليات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة لتشارك في الدوريات لمطاردة المهربين والمجموعات المسلحه،

الأبعج أكد بأن أي آلية يتم مصادرتها سيتم طلائها وضمها بشكل رسمي للمنطقة العسكرية وإحالة السائق للنيابة حسب الإجراءات الأمنية المتبعة للتحقيق معه.

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