السراج يتمسك بمنصب القائد الأعلى لتوحيد الجيش ويطالب بشرعنة المليشيات

العنوان-عمان

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال إستضافته في لقاء خاص عبر برنامج “العاشرة” الذي يذاع على قناة “المملكة” الأردنية أمس الإثنين ، قال إن مفاوضات القاهرة حققت الكثير من النجاحات وبالرغم من ذلك هناك بعض النقاط التي تحتاج للاتفاق عليها بشأن صلاحيات ومن يملك اختصاص القائد الأعلى للتمكن من توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة سياسية مدنية وهي أحد الثوابت التي يتفق عليها الجميع حسب قوله.

وأضاف السراج بأنه وفقاً للإتفاق السياسي من يملك اختصاص صلاحيات القائد الأعلى هو المجلس الرئاسي وقبلها كان الاختصاص يعود لمجلس النواب ولذلك هذه النقطة تحتاج إلى وصول لتفاهم مشترك حولها للمضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية بشكل فعلي على الأرض، لافتاً إلى أن وجود قوة أخرى على الأرض خلاف المؤسسة العسكرية يحتاج إلى برامج استيعاب واحتواء هذه القوة الموجودة.

وتابع قائلاً :”التشكيلات المسلحة والأمنية الأخرى حتى يمكن استيعابها وفقاً لمعاير وضوابط واضحة بمؤسسات الدولة والاستفادة إن كان بالإمكان الاستفادة منها وفق ضوابط ومعايير، ما تحدثنا عنه كثيراً ومع البعثة بضرورة البدء بالتعامل مع التشكيلات ومحاولة استيعابها وضمها لمؤسسات الدولة وفق الضوابط فعندما تدخل تصبح كوحدات أمنية وعسكرية منضبطة بدلاً من كونها تشكيلات أو مليشيات حسب المصطلح المستعمل هذا يحتاج لبرامج في مقاربات بدول اخرى مرت بهذه التجارب وتجاوزتها بشكل إيجابي فالكثير من الدول حتى مؤسساتها العسكرية الحالية نواتها الاساسية كانت مليشيات لكنها تجاوزت هذه الازمة والمراحل واختزلت الزمن وكونت المؤسسة العسكرية ونواة المؤسسة الامنية بشكل احترافي ومهني”.

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