الناتو يبدي استعداده للمساهمة في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” “اينس ستلوتنبيرغ “الثلاثاء، دعم الحلف لجهود حكومة الوفاق في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية، ومستعد للمساهمة فيها.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع ستلوتنبيرغ بمقر الحلف في بروكسل تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا والحلف؛ للاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات؛ لإرساء الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وفقا للمكتب الإعلامي للرئيس.

وبين ستلوتنبيرغ أن حلف “الناتو” يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة، وخطة عمل غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبل توجهه لبلجيكا، كان في زيارة رسمية السبت الماضي لدولة الأردن.

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