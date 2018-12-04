السراج يلتقى أمين عام حلف شمال الأطلسي في بروكسل

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء بأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ينس ستلوتنبيرغ بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا.

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مين عام حلف “الناتو” أكد خلال الاجتماع بحسب مكتب السراج الاعلامي إن الحلف يدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية ومستعد للمساهمة فيها.

وأشار ستلوتنبيرغ إلى أن حلف “الناتو” يدعم جهود بعثة الامم المتحدة وخطة عمل السيد غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام.

من جهته اكد رئيس الرئاسي على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو والاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لارساء الامن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية