المشري لسفير الاتحاد الأوروبي: يجب اتخاذ موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترسيخ لمرحلة دائمة، واتخاذ موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات، على حد قوله.

وجاء ذلك خلال لقاء المشري مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، في مقر المجلس الأعلى بالعاصمة طرابلس أمس الإثنين، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وذكر المكتب الإعلامي على صفحته في “فيسبوك” أمس، أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء مخرجات مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي انعقد في إيطاليا في يومي 12 و13 نوفمبر الماضي، إضافة إلى التعديلات الدستورية والاستفتاء على الدستور.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جدد التزامه بدعم الشعب الليبي في معالجة التحديات الأمنية، وذلك خلال لقاء نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بدائرة العمل الخارجي الأوروبي بادرو سيرانو مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، في 28 نوفمبر الماضي بطرابلس.

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