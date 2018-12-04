السراج يجري محادثات مع أمين عام “الناتو”

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستلوتنبيرغ بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا.

ووفقاً لما ورد على صفحة حكومة الوفاق الوطني الرسمية على فيس بوك فقد أكد أمين عام حلف “الناتو” خلال الاجتماع على دعم الحلف لجهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية واستعداده للمساهمة فيها.

كما أشار ستلوتنبيرغ إلى أن حلف “الناتو” يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة وخطة عمل غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام.

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