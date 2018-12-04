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بالصور ..منطقة سبها العسكرية تنشر قوة مساندة لتأمين وسط المدينة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

قامت منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة بتكليف السرية الثالثة المساندة لتأمين وسط المدينة في اأقات الدوام الرسمي .

وقال محمد عبدلله آمر الدوريات بالسرية الثالثة المساندة ، تم تكليفنا من قبل منطقة سبها العسكرية لتأمين وسط مدينة سبها في الشارع الواسع وشارع جمال عبدالناصر نظرا لكثرة الجرائم والخروقات الامنية وأيضا وجود أغلب مؤسسات الدولة بهذه المنطقة .

وطالب محمد عبدلله ، المواطنين أن يساندوهم في ارساء الامن داخل المدينة كما نتمنى من منطقة سبها العسكرية دعمنا لكي نقوم بعملنا على أكمل وجه لأن الامكانيات التي لدينا محدودة حسب تعبيره .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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