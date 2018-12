المتوسط:

كشف النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري للدولة ناجي مختار، عن كواليس اجتماع وفد المجلس مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

وقال مختار،” أن عقيلة صالح رحب بالإسراع في تغيير المجلس الرئاسي ووافق على ملاحظات مجلس الدولة”.

وأضاف ناجي، ” أن صالح مستعد للتنسيق مع مجلس الدولة في توحيد المؤسسات السيادية بعد تعديل شكل الحكومة”.

