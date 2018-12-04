لنقي: توافق حول “تغيير الرئاسي”

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إن وفدا من المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار وصل إلى الإسكندرية، والتقى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وأضاف لنقي في تصريحات لقناة 218، إن وفد “الأعلى للدولة” يضم إلى جانبه، عبدالعزيز حريبة، وجمال ابوسهمين، ونصر مطرود، وفوزية كروان، وكامل الجطلاوي، ومرعي رحيل.

وبين لنقي أن الاجتماع طرح وجهات النظر بين الجانبين بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وخلص إلى التوافق بين الأطراف، موضحا أن وفد “الأعلى للدولة” رحب بتضمين مجلس النواب الهيكلية المعدلة للمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء في الإعلان الدستوري، كما تمت مناقشة الجدول الزمني الخاص بعمل المجلسين لاختيار ممثلي كل إقليم.

ولفت لنقي إلى أن الوفد سيعود إلى طرابلس الخميس المقبل ليناقش ما جاء في لقائهم مع صالح عبر جلسة الأسبوع المقبل.

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